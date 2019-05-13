Xiaomi выпустит книжку на электронных чернилах

Китайские источники сообщили, что компания Xiaomi готовит к выпуску электронную книгу в стиле Amazon Kindle. Официальный дебют устройства должен состояться на следующей неделе.

Судя по всему, речь идёт о запуске на краудфандинговой платформе по сбору средств MIJIA/Youpin. Гаджет получит экран на базе электронных чернил диагональю порядка 8 дюймов с поддержкой 16 градаций серого и широкими кромками, чтобы было удобно держать. В верхнем правом углу размещена кнопка питания.

У книжки ожидаются характеристики начального уровня, включая 2 ГБ оперативной памяти, процессор MediaTek и поддержку беспроводных сетей Wi-Fi. Цена должна оказаться вполне доступной — менее сотни долларов.