Xiaomi выпустит мощный игровой ноутбук Redmi Book Pro (2025) на базе Intel Core Ultra 5

Опубликовано 17 февраля 2025, 10:301 мин.
Xiaomi выпустит мощный игровой ноутбук Redmi Book Pro (2025) на базе Intel Core Ultra 5Упор будет сделан на мощности
Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового игрового ноутбука Redmi Book Pro (2025), оснащённого процессором Intel Core Ultra 5 и встроенной графикой Intel Arc.
Эту информацию подтвердил маркетинговый директор компании Ма Чжию на платформе Weibo. Известно, что на ноутбуке будет предустановлено приложение Xiaomi PC Manager.
Производительность устройства протестировали на игре Black Myth: Wukong: средний показатель составил 67 fps, при максимуме в 75 fps и просадках до 59 fps.
Пока неизвестно, относится ли процессор к первому или второму поколению серии Core Ultra.
Напомним, что ранее в Китае уже представили Redmi Book 14 и 16 (2025), а теперь компания нацелилась на геймерскую аудиторию.