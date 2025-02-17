Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 17 февраля 2025, 10:30
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Xiaomi выпустит мощный игровой ноутбук Redmi Book Pro (2025) на базе Intel Core Ultra 5

Упор будет сделан на мощности
Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового игрового ноутбука Redmi Book Pro (2025), оснащённого процессором Intel Core Ultra 5 и встроенной графикой Intel Arc.
Xiaomi выпустит мощный игровой ноутбук Redmi Book Pro (2025) на базе Intel Core Ultra 5
© Gizmochina

Эту информацию подтвердил маркетинговый директор компании Ма Чжию на платформе Weibo. Известно, что на ноутбуке будет предустановлено приложение Xiaomi PC Manager.

Производительность устройства протестировали на игре Black Myth: Wukong: средний показатель составил 67 fps, при максимуме в 75 fps и просадках до 59 fps.

Xiaomi выпустит мощный игровой ноутбук Redmi Book Pro (2025) на базе Intel Core Ultra 5
© Gizmochina

Пока неизвестно, относится ли процессор к первому или второму поколению серии Core Ultra.

Напомним, что ранее в Китае уже представили Redmi Book 14 и 16 (2025), а теперь компания нацелилась на геймерскую аудиторию.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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