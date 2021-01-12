Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:37
Xiaomi выпустит новые ноутбуки RedmiBook Pro на базе мобильных процессоров
Речь об Intel Core 11-го поколения
Помимо информации о линейке смартфонов Redmi K40, президент Xiaomi Group China и по совместительству генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, сообщил и некоторые подробности о грядущих ноутбуках серии RedmiBook Pro.
Об этом представитель компании рассказал на своей странице в китайской социальной сети Weibo. Так, по его словам, новая серия RedmiBook Pro будет работать на базе процессоров Intel Core 11-го поколения. Напомним, что речь о мобильных процессорах Tiger Lake-H35, которые были анонсированы буквально вчера.
Также глава Redmi Лу Вейбинг поделился, что ноутбуки RedmiBook Pro будут представлены в новом дизайне, с более легким и тонким корпусом. Предполагается, что анонсируют новинки уже в следующем месяце.