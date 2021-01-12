Xiaomi выпустит новые ноутбуки RedmiBook Pro на базе мобильных процессоров

Об этом представитель компании рассказал на своей странице в китайской социальной сети Weibo. Так, по его словам, новая серия RedmiBook Pro будет работать на базе процессоров Intel Core 11-го поколения. Напомним, что речь о мобильных процессорах Tiger Lake-H35, которые были анонсированы буквально вчера.