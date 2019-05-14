Xiaomi выпустит новый недорогой ноутбук под брендом Redmi

Компания Xiaomi готовит к выпуску недорогой ноутбук под брендом Redmi. Об этом свидетельствует документация организации Bluetooth SIG (Special Interest Group).

Bluetooth SIG сертифицировала ноутбук под названием RedmiBook 14. Можно предположить, что он станет первым ноутбуком Redmi. Судя по названию, модель обладает дисплеем диагональю 14 дюймов.