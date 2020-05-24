Xiaomi выпустит новый ноутбук с тремя режимами производительности

Так, на официальной странице Mi Notebook в китайской социальной сети Weibo подтвердилось, что грядущий ноутбук RedmiBook получит процессор AMD Ryzen серии 400. Сегодня же, в свою очередь, компания объявила, что устройство получит три режима производительности. Так, в ноутбуке будут реализованы следующие режимы: “Тихий”, который предназначен для офисной работы, “Сбалансированный” - для рутинных задач, а также режим “Полная скорость”, который разработан для геймеров. Последний, согласно утечке, увеличивает производительность на 34,5%.

Также сообщается, что грядущий ноутбук получит систему охлаждения нового поколения. Из особенностей также отмечается возможность разблокировки устройство с помощью фирменного браслета Mi Band.