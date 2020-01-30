Xiaomi выпустит новый планшет после огромного перерыва

Изначально в качестве источника, рассказавшего о планах компании, выступил интернет-инсайдер под ником Digital Chat Station — именно он сообщил, что уже в этом году Xiaomi выпустит свой новый планшет. И вот сейчас в китайской социальной сети Weibo был опубликован постер с рендером так называемого Xiaomi Mi Tab 5. Насколько это правдивый рендер — вопрос, который остается открытым. Мы лишь отметим, что на том же портале Slashleaks, в комментариях, отметили, что устройство слишком сильно похоже на MatePad от Huawei.