Ferra

Xiaomi выпустит новый планшет после огромного перерыва

Скорее всего, случится это уже в этом году
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Xiaomi готовится вновь покорить рынок планшетов на Android. И вот сейчас, спустя всего-ничего, в сети появилось изображение с якобы рендером новинки от китайского техногиганта.

Изначально в качестве источника, рассказавшего о планах компании, выступил интернет-инсайдер под ником Digital Chat Station — именно он сообщил, что уже в этом году Xiaomi выпустит свой новый планшет. И вот сейчас в китайской социальной сети Weibo был опубликован постер с рендером так называемого Xiaomi Mi Tab 5. Насколько это правдивый рендер — вопрос, который остается открытым. Мы лишь отметим, что на том же портале Slashleaks, в комментариях, отметили, что устройство слишком сильно похоже на MatePad от Huawei.

Напомним, что последний планшет производства Xiaomi, под названием Mi Pad 4, был выпущен в уже далеком 2018 году. Устройство оказалось настолько нишевым, что даже не получило обновление до MIUI 11, что не характерно для китайской компании.