Xiaomi выпустит свой самый дешевый ноутбук и за пределами Китая

Так, согласно его данным, буквально вчера на сайте Евразийской экономической комиссии было опубликовано подтверждение ходивших прежде слухов, согласно которым в ближайшее время в Европе будет выпущен ноутбук RedmiBook — в базе данных комиссии устройство проходит под номером KZ000000223.

Стоит напомнить, что Redmi представила недорогие ноутбуки RedmiBook 14 Enhanced Edition еще в конце августа 2019 года по цене в 600 долларов. А уже за первые сутки компания продала ноутбуков RedmiBook 14 Enhanced Edition почти на 14 млн долларов, что недвусмысленно намекает на крайне большую популярность устройства среди фанатов продукции компании.