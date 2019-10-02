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Xiaomi выпустит свой самый дешевый ноутбук и за пределами Китая
Случиться это должно в самое ближайшее время
Несколько часов назад индийский инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал в своем Twitter-аккаунте очень важную информацию для тех пользователей, которые ждут выхода ноутбука RedmiBook за пределами Китая.
Так, согласно его данным, буквально вчера на сайте Евразийской экономической комиссии было опубликовано подтверждение ходивших прежде слухов, согласно которым в ближайшее время в Европе будет выпущен ноутбук RedmiBook — в базе данных комиссии устройство проходит под номером KZ000000223.
Стоит напомнить, что Redmi представила недорогие ноутбуки RedmiBook 14 Enhanced Edition еще в конце августа 2019 года по цене в 600 долларов. А уже за первые сутки компания продала ноутбуков RedmiBook 14 Enhanced Edition почти на 14 млн долларов, что недвусмысленно намекает на крайне большую популярность устройства среди фанатов продукции компании.
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