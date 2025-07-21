Xiaomi выпустит «убийцу» iPad mini 7 — планшет Pad Mini на чипе Dimensity 9400+

По данным китайского инсайдера Experience More, это устройство станет глобальной версией недавно представленного в Китае планшета Redmi K Pad. Для международного рынка гаджет получит бренд Xiaomi, а не Redmi, чтобы подчеркнуть его премиальный статус.

Ключевой особенностью нового Xiaomi Pad Mini станет флагманский чип MediaTek Dimensity 9400+, который обеспечит планшету высокую производительность. Ожидается, что новинка станет самым мощным компактным планшетом бренда.

Ранее считалось, что Redmi K Pad выйдет за пределами Китая под брендом Poco, однако эти слухи оказались недостоверными. Точная дата анонса не раскрывается, но аналитики предполагают, что Xiaomi представит устройство уже в сентябре — одновременно с серией смартфонов Xiaomi 15T.