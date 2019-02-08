Яндекс.Дзен вышел на iPad

Разработчики Яндекса оптимизировали приложение Яндекс.Дзен для планшетов Apple. В приложении можно просматривать персональную ленту: новости, обзоры, ролики, записи из блогов. Также можно искать интересных авторов и изучить каталог каналов по категориям.

В отдельной вкладке доступен список каналов, на которые пользователь подписан. Подписками можно управлять – добавлять новые каналы или убирать надоевшие. Все изображения и видео адаптированы под экран планшета.

Напомним, Яндекс.Дзен представляет собой сервис персональных рекомендаций и платформу для создателей контента. Дзен доступен в виде приложения для iOS и Android, а также интегрирован во многие другие приложения и сайты.

Яндекс.Дзен для IPad доступен для бесплатной загрузки в App Store.