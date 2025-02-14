Яндекс Фабрика выпустила недорогие планшеты Lunnen Ground в металлическом корпусе

Устройства получили металлический корпус в четырёх цветах и аккумулятор на 7000 мАч, обеспечивающий до 7 часов работы в режиме видео.

В линейку вошли четыре модели: две с диагональю 10.4 дюйма и две 11-дюймовые. Все планшеты оснащены IPS-дисплеем с разрешением 2000 × 1200 пикселей (2K) и частотой 60 Гц.

В основе 10.4-дюймовой базовой версии лежит Unisoc T606 (1.6 ГГц), а у более продвинутой модели и обеих 11-дюймовых стоит Unisoc T616 (2 ГГц).

Объём оперативной памяти варьируется от 4 до 8 ГБ, встроенной — от 128 до 256 ГБ с поддержкой карт microSD.

Есть версии с 3G/4G, двойными динамиками и разъёмом Type-C.

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