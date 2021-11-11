За сколько лет новый MacBook окупит себя через майнинг

Практически сразу же после релиза лэптопов, в сети появились энтузиасты, которые решили выяснить — как быстро можно окупить их за счёт майнинга. Оказалось, что лишь через 17 лет.

Связано это с тем, что MacBook Pro на базе M1 Pro демонстрирует результат в 5 MH/s. И это очень мало, так как даже недорогая видеокарта NVIDIA GTX 1650 почти в три раза производительнее — она показывает результат в 12 MH/s.

Стоит также оговориться, что 17 лет — это срок, основанный на актуальной стоимости криптовалют. А значит, если их цена упадёт, то окупаемость новенького MacBook Pro затянется ещё сильнее.