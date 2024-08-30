Заключённые в США смогли взломать выданные планшеты для взятия цифровых кредитов

Эти кредиты использовались для покупки видеоигр, музыки и фильмов, а также для переписки с близкими по электронной почте и общения по видеосвязи. Расследование показало, что это продолжалось с декабря 2022 года, причём об этом знали сотрудники Департамента исправительных учреждений штата Кентукки, отвечающего за устройства.

При этом непонятно, чем обеспечены «цифровые доллары», которые выдавались заключённым в виде кредитов и зачислялись на их онлайн-счета через внутреннее тюремное приложение, доступное только на социальных планшетах, выданных государством.

Местная газета Lexington Herald-Leader, начавшая расследование, заявила, что вся эта история свидетельствует о жадности и глупости сотрудников и исправительного учреждения, и департамента. Однако не уточняется, идёт речь о коррупции или халатности, либо о чём-то ещё.