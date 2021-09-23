«Живое» фото и характеристики планшета Motorola «утекли» в сеть

Главное, что стоит отметить, так это публикацию «живого» фото новинка. Судя по нему, планшет получит безликий дизайн с широкими рамками, чем-то напоминающий самую доступную модель iPad от Apple.

Вместе с тем «утечки» гласят, что Moto Tab G20 будет относиться к среднебюджетному ценовому сегменту, сообщает(https://www.gizmochina.com/2021/09/23/moto-tab-g20-specifications-design-emerge-launch-likely-on-september-30/ Gizmochina. Есть также предположение, что устройство будет представлять из себя «переименованный» Lenovo Tab M8 3-го поколения.