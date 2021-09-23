«Живое» фото и характеристики планшета Motorola «утекли» в сеть

«Живое» фото и характеристики планшета Motorola «утекли» в сетьВыглядит как очень сомнительная покупка
Главное, что стоит отметить, так это публикацию «живого» фото новинка. Судя по нему, планшет получит безликий дизайн с широкими рамками, чем-то напоминающий самую доступную модель iPad от Apple.
Вместе с тем «утечки» гласят, что Moto Tab G20 будет относиться к среднебюджетному ценовому сегменту, сообщает(https://www.gizmochina.com/2021/09/23/moto-tab-g20-specifications-design-emerge-launch-likely-on-september-30/ Gizmochina. Есть также предположение, что устройство будет представлять из себя «переименованный» Lenovo Tab M8 3-го поколения.
На это, как минимум, намекают характеристики аппарата: чип Helio P22T в основе планшета, 8-дюймовый IPS-дисплей, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной. Работать же Tab G20 будет под управлением Android 11.
Ожидаемая ёмкость аккумулятора устройства — 5100 мАч (с 10 Вт зарядкой). Фронтальная камера планшета получит разрешение 2 Мп, а основная — 5 Мп.