AliExpress СНГ назвал популярные устройства для умного дома в 2025 году

Датчик температуры Right Situ WiFi подключается к сети 2,4 ГГц и работает через приложение SmartLife. Он совместим с голосовыми ассистентами Alexa и Google Assistant и может участвовать в автоматических сценариях с другими устройствами. Датчик питается от двух батареек AAA, измеряет температуру от -20 до +60 °C с точностью ±1 °C и влажность от 0% до 99% с точностью ±5%.