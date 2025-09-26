AliExpress СНГ назвал популярные устройства для умного дома в 2025 году

AliExpress СНГ назвал популярные устройства для умного дома в 2025 годуРейтинг датчиков и розеток
Датчик температуры Right Situ WiFi подключается к сети 2,4 ГГц и работает через приложение SmartLife. Он совместим с голосовыми ассистентами Alexa и Google Assistant и может участвовать в автоматических сценариях с другими устройствами. Датчик питается от двух батареек AAA, измеряет температуру от -20 до +60 °C с точностью ±1 °C и влажность от 0% до 99% с точностью ±5%.
Умная розетка GIRIER Tuya также работает через Wi-Fi 2,4 ГГц и управляется через приложения Smart Life или TuyaSmart. Она поддерживает голосовое управление, мониторинг потребления энергии, таймер включения и выключения, защиту от перегрузки и блокировку для детей.
Датчик утечки воды SONOFF SNZB-05P использует протокол Zigbee 3.0 и защищен по стандарту IP67. Он питается от батарейки с ресурсом до пяти лет и интегрируется с системами умного дома Sonoff и Home Assistant, помогая предупредить затопления.
Реле SONOFF BASIC R4 предназначено для удаленного управления электроприборами через приложение eWeLink. Оно совместимо с Яндекс Алисой, Alexa и Google Assistant, поддерживает интеграцию с IFTTT и управление вручную через физическую кнопку. Дополнительно реле может работать с Bluetooth и пультами Sonoff eWeLink-Remote.
Сенсорный выключатель GIRIER JR-SEU01 поддерживает управление 1−3 группами света, подключается к Wi-Fi и совместим с Smart Life, Tuya Smart, Alexa и Google Assistant. Он оснащен сенсорной стеклянной панелью, световой и звуковой индикацией и поддерживает двустороннее управление.