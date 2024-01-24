Amazon's Ring перестанет давать доступ полиции к видеозаписям пользователей

По данным Bloomberg, на следующей неделе компания отключит инструмент Request For Assistance - программу, которая позволяла правоохранительным органам запрашивать у пользователей видеозаписи на добровольной основе.

Эрик Кун, руководитель приложения Ring's Neighbors, в своем блоге сообщил, что теперь полицейские и пожарные службы будут обязаны получить ордер, чтобы запросить у пользователей видеозаписи или представить компании доказательства текущей чрезвычайной ситуации.

Хотя Кун не уточнил причину, по которой Ring решила отключить этот инструмент, представитель компании Ясси Яргер заявил, что Ring решила перенаправить свои ресурсы на разработку новых продуктов и улучшение пользовательского опыта в приложении Neighbors.

Цель состоит в том, чтобы превратить приложение Neighbors, которое в основном было ориентировано на борьбу с преступностью и безопасность, в центр сообщества. В среду были анонсированы новые функции, такие как "Ring Moments", позволяющие пользователям обмениваться видеороликами, и выпущенный компанией "Best of Ring", что подчеркивает это смещение акцентов.