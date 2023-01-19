Apple анонсирует новинки второй день подряд. Представлена «умная» колонка HomePod 2

06:26, 19 января 2023
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Apple анонсирует новинки второй день подряд. Представлена «умная» колонка HomePod 2Революции не получилось
Компания Apple продолжает череду анонсов без громких презентаций. На этот раз была представлена «умная» колонка HomePod нового поколения.
Фото: Apple
Цена устройства — 300 долларов, что на 50 долларов меньше предшественника, выпущенного в 2017 году.
Apple
HomePod умеет распознавать окружающее помещение и соответствующим образом адаптировать звук, а также обнаруживать сигналы тревоги. Колонка способна прослушивать сигналы о задымлении и угарном газе, а также отправлять уведомление непосредственно на iPhone пользователя.
За обработку звука в устройстве отвечает процессор S7. По словам представителей Apple, вычислительный звук стал еще более совершенным. Интересно отметить, что колонка поддерживает только Wi-Fi 4 и Bluetooth 5.0.