Умный дом
06:26, 19 января 2023
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Apple анонсирует новинки второй день подряд. Представлена «умная» колонка HomePod 2

Революции не получилось

Компания Apple продолжает череду анонсов без громких презентаций. На этот раз была представлена «умная» колонка HomePod нового поколения.

Apple анонсирует новинки второй день подряд. Представлена «умная» колонка HomePod 2

Фото: Apple

Цена устройства — 300 долларов, что на 50 долларов меньше предшественника, выпущенного в 2017 году.

Apple анонсирует новинки второй день подряд. Представлена «умная» колонка HomePod 2

Apple

HomePod умеет распознавать окружающее помещение и соответствующим образом адаптировать звук, а также обнаруживать сигналы тревоги. Колонка способна прослушивать сигналы о задымлении и угарном газе, а также отправлять уведомление непосредственно на iPhone пользователя.

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Фото: Apple

За обработку звука в устройстве отвечает процессор S7. По словам представителей Apple, вычислительный звук стал еще более совершенным. Интересно отметить, что колонка поддерживает только Wi-Fi 4 и Bluetooth 5.0.

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