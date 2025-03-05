Apple внедрит в «умные» колонки функции раздачи интернета

Согласно свежей утечке, компания разрабатывает собственный чип Wi-Fi и Bluetooth, который появится в новых моделях Apple TV и HomePod mini в конце этого года. Этот чип, возможно, сможет превратить устройства в точку беспроводного Wi-Fi доступа, что открывает возможность использования их в качестве маршрутизаторов AirPort.

В дополнение к этому, предполагается, что Apple планирует выпустить новый хаб для «умного дома», а также камеру с поддержкой HomeKit, которые, в сочетании с будущими моделями Apple TV и HomePod, могут создать домашнюю систему безопасности.

Согласно материалу, это может стать новым способом расширения присутствия Apple на рынке «умного дома». Однако, пока непонятно, реализует ли Apple эти идеи.