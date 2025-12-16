Бренд роботов-пылесосов iRobot заявил о банкротстве

Производитель сообщил, что процедура нужна для реструктуризации бизнеса и последующего ухода с биржи. Новым владельцем iRobot станет Picea Robotics — ключевой производственный партнер компании.

Основные причины кризиса — жесткая конкуренция с более дешевыми китайскими брендами, рост издержек и новые американские пошлины.

Особенно болезненным оказался тариф в 46% на продукцию из Вьетнама, где iRobot собирает пылесосы для рынка США: только в 2025 году он увеличил расходы компании на $23 млн.

В 2024 году выручка iRobot составила около $682 млн, но бизнес оставался убыточным. Общий долг достиг $190 млн. Сделка с Amazon на $1,4 млрд, которая могла спасти компанию, сорвалась из-за антимонопольных претензий в ЕС.

iRobot уверяет, что банкротство не повлияет на работу приложений, поддержку устройств и клиентов.