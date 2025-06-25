Умный дом
Опубликовано 25 июня 2025, 16:10
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Dreame представила пылесосы R10 и R10S Pro с улучшенным распознаванием пыли

Технология CelesTect™
Компания Dreame выпустила на российский рынок новые модели беспроводных вертикальных пылесосов — R10 и R10S Pro. Главной особенностью новинок стала технология CelesTect™, которая позволяет обнаруживать пыль в 16 раз эффективнее по сравнению с предыдущими моделями. Светодиоды на щетке подсвечивают загрязнения, которые обычно не видны невооруженным глазом, включая участки за мебелью и в щелях.
Dreame представила пылесосы R10 и R10S Pro с улучшенным распознаванием пыли

© Dreame

Модели оснащены LED-дисплеем, показывающим уровень заряда и текущий режим работы. Оба пылесоса поддерживают три режима мощности: Eco для экономии энергии, Med для регулярной уборки и Turbo для более сложных загрязнений. Очистка устройств упрощена: пылесборник объемом 0,6 литра опустошается нажатием кнопки, а фильтры и щетки можно промывать.

Устройство R10S может работать до 70 минут без подзарядки и справляется с уборкой площади до 150 кв. м. Версия R10S Pro получила увеличенную мощность всасывания до 150 аэроватт — это на 25% больше, чем у базовой модели. Кроме того, ее аккумулятор рассчитан на 90 минут работы, что позволяет убирать большие помещения без перерыва.

Dreame представила пылесосы R10 и R10S Pro с улучшенным распознаванием пыли

© Dreame

Модель R10S Pro также выделяется технологией Clean-to-Edge™, которая помогает лучше очищать пространство вдоль стен благодаря уменьшенному до 7 мм расстоянию между щеткой и плинтусом. В комплект входят сменные щетки: мягкая роликовая для твердых покрытий и многофункциональная — для ковров.

Обе модели фильтруют до 99,9% частиц размером до 0,3 микрометра, включая аллергены и пылевых клещей. Настенное крепление упрощает хранение.

До 14 июля R10S продается по цене 16 990 рублей (вместо 19 990), а R10S Pro — за 21 990 рублей (вместо 24 990).

Dreame представила пылесосы R10 и R10S Pro с улучшенным распознаванием пыли

© Dreame

Источник:Dreame
Автор:Булат Кармак
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