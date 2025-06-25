Dreame представила пылесосы R10 и R10S Pro с улучшенным распознаванием пыли

Модели оснащены LED-дисплеем, показывающим уровень заряда и текущий режим работы. Оба пылесоса поддерживают три режима мощности: Eco для экономии энергии, Med для регулярной уборки и Turbo для более сложных загрязнений. Очистка устройств упрощена: пылесборник объемом 0,6 литра опустошается нажатием кнопки, а фильтры и щетки можно промывать.

Устройство R10S может работать до 70 минут без подзарядки и справляется с уборкой площади до 150 кв. м. Версия R10S Pro получила увеличенную мощность всасывания до 150 аэроватт — это на 25% больше, чем у базовой модели. Кроме того, ее аккумулятор рассчитан на 90 минут работы, что позволяет убирать большие помещения без перерыва.