Dreame привезла в Россию мощный робот-пылесос с функцией мытья полов

Этот аппарат обещает стать новым словом в мире уборки, предоставляя пользователям возможность забыть о необходимости чистить дом на срок до 2,5 месяцев.

Dreame Bot L30 Ultra оснащен рядом инновационных технологий, которые позволяют ему эффективно справляться с уборкой даже в самых труднодоступных местах, таких как углы, плинтусы и пространство под мебелью.

Робот может похвастаться мощностью всасывания в 7300 Па, что позволяет ему легко справляться с волосами, шерстью животных, мелкими крошками и даже крупным мусором.

Кроме того, Dreame Bot L30 Ultra обладает функцией влажной уборки с использованием воды температурой 58 градусов, что обеспечивает высокое качество чистки различных поверхностей.