Умный дом
20:00, 30 октября 2023
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Dreame привезла в Россию мощный робот-пылесос с функцией мытья полов

2,5 месяца без мыслей об уборке

Компания Dreame, известный производитель высокотехнологичной техники для дома, представила на российском рынке свою новинку – робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra.

Этот аппарат обещает стать новым словом в мире уборки, предоставляя пользователям возможность забыть о необходимости чистить дом на срок до 2,5 месяцев.

Dreame Bot L30 Ultra оснащен рядом инновационных технологий, которые позволяют ему эффективно справляться с уборкой даже в самых труднодоступных местах, таких как углы, плинтусы и пространство под мебелью.

Робот может похвастаться мощностью всасывания в 7300 Па, что позволяет ему легко справляться с волосами, шерстью животных, мелкими крошками и даже крупным мусором.

Кроме того, Dreame Bot L30 Ultra обладает функцией влажной уборки с использованием воды температурой 58 градусов, что обеспечивает высокое качество чистки различных поверхностей.

Dreame привезла в Россию мощный робот-пылесос с функцией мытья полов
© Dreame

Новинка оснащена интеллектуальной системой навигации, которая позволяет ему эффективно маневрировать среди мебели и препятствий, обеспечивая высокое качество уборки.

Что же до старта продаж и цен, то Dreame Bot L30 Ultra будет доступен для покупки с 3 ноября 2023 года на официальном сайте компании и в магазине МВидео, а стоимость устройства в чёрном цвете составит 119 990 рублей.

Можно будет купить и более доступную модель — Dreame Bot L20 Ultra Complete — по цене 99 990 рублей со скидкой до 12 ноября (без скидки – 109 990 рублей).

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