Dreame привезла в Россию мощный робот-пылесос с функцией мытья полов

Dreame привезла в Россию мощный робот-пылесос с функцией мытья полов2,5 месяца без мыслей об уборке
Компания Dreame, известный производитель высокотехнологичной техники для дома, представила на российском рынке свою новинку – робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra.
Этот аппарат обещает стать новым словом в мире уборки, предоставляя пользователям возможность забыть о необходимости чистить дом на срок до 2,5 месяцев.
Dreame Bot L30 Ultra оснащен рядом инновационных технологий, которые позволяют ему эффективно справляться с уборкой даже в самых труднодоступных местах, таких как углы, плинтусы и пространство под мебелью.
Робот может похвастаться мощностью всасывания в 7300 Па, что позволяет ему легко справляться с волосами, шерстью животных, мелкими крошками и даже крупным мусором.
Кроме того, Dreame Bot L30 Ultra обладает функцией влажной уборки с использованием воды температурой 58 градусов, что обеспечивает высокое качество чистки различных поверхностей.
Новинка оснащена интеллектуальной системой навигации, которая позволяет ему эффективно маневрировать среди мебели и препятствий, обеспечивая высокое качество уборки.
Что же до старта продаж и цен, то Dreame Bot L30 Ultra будет доступен для покупки с 3 ноября 2023 года на официальном сайте компании и в магазине МВидео, а стоимость устройства в чёрном цвете составит 119 990 рублей.
Можно будет купить и более доступную модель — Dreame Bot L20 Ultra Complete — по цене 99 990 рублей со скидкой до 12 ноября (без скидки – 109 990 рублей).