Dyson представила первый робот-пылесос с ИИ для удаления пятен Spot+Scrub Ai

Устройство оснащено камерой с ИИ и зелёным LED-подсветом, которые позволяют определять пятна и рассчитывать количество проходов для их удаления. После каждого прохода робот проверяет результат и может повторить процесс до 15 раз, пока поверхность не станет чистой.

Spot+Scrub Ai умеет распознавать до 200 предметов и аккуратно обходить их, а на ковровых покрытиях автоматически увеличивает мощность в четыре раза.

Для влажной уборки используется ролик с системой постоянного самоочищения: при каждом обороте он промывается свежей водой, что исключает появление грязных разводов. Ролик также способен выдвигаться в стороны, очищая углы и края.