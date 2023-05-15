Эксперт раскрыл риски использования устройств умного дома

По словам Вакулина, смарт-устройства, оснащённые камерами и микрофонами, могут отслеживать активность пользователей и отправлять собранные данные производителям через Интернет. Большинство этих устройств подключены к Wi-Fi, что облегчает передачу информации.

Если у устройства есть микрофон, искусственный интеллект может распознавать речь пользователя и передавать её на сайт разработчика.

В дальнейшем данная информация может быть проанализирована и использована для маркетинговых целей.

Если в устройстве имеется камера, информация становится ещё более ценной, поскольку может предоставить дополнительный контекст или инсайты.

Но есть и более серьёзные риски. Недобросовестные сотрудники компаний могут использовать собранную информацию в плохих целях, что может привести к утечкам данных. Например, если устройство с камерой распознает банковскую карту пользователя, эта информация может быть использована неправомерно.