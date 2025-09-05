Eufy представила первый в мире робот-пылесос, который умеет подниматься по лестнице

На презентации Marswalker использовался вместе с новым пылесосом Eufy S2, который обладает рекордной мощностью всасывания до 30 000 Па. Он также умеет преодолевать пороги до 53 мм и оснащен боковой щеткой для уборки углов.

Marswalker выйдет на рынок в 2026 году, тогда как модель S2 поступит в продажу уже в октябре 2025-го по цене €1599.