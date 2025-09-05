Eufy представила первый в мире робот-пылесос, который умеет подниматься по лестнице

Eufy представила первый в мире робот-пылесос, который умеет подниматься по лестницеВсе в рамках IFA 2025
Это первое подобное устройство в мире, рассчитанное на владельцев многоэтажных домов и квартир.
Marswalker оснащен резиновыми гусеницами и выдвижными опорами, что позволяет ему безопасно перемещаться по лестницам разных форм — прямым, Г-образным и U-образным.
При этом сам пылесос во время уборки отсоединяется от платформы и работает как стандартная модель, строя 3D-карту помещения вместе со всеми лестничными пролетами. После завершения уборки он возвращается на станцию, где автоматически очищается и обслуживается.
На презентации Marswalker использовался вместе с новым пылесосом Eufy S2, который обладает рекордной мощностью всасывания до 30 000 Па. Он также умеет преодолевать пороги до 53 мм и оснащен боковой щеткой для уборки углов.
Marswalker выйдет на рынок в 2026 году, тогда как модель S2 поступит в продажу уже в октябре 2025-го по цене €1599.