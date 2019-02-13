Ford использовала автомобильные техники для решения постельных проблем

Согласно исследованиям, каждый четвертый человек, состоящий в отношениях, лучше спит в одиночку. Согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), «накопленное» недосыпание увеличивает риск травм и несчастных случаев дома, на работе и на дороге.

Ford использовала автомобильные технологии, чтобы даже самый заядлый «постельный захватчик» оставался в течение ночи только «на своей полосе».

«Центрирующая» кровать с помощью датчиков давления определяет, что человек вторгается на чужую половину кровати, и мягко возвращает его на место с помощью встроенной транспортной ленты.

Пока что такая кровать является лишь прототипом, выполненным в рамках проекта «Интервенции» компании Ford. Суть проекта в том, что опыт применения автомобильных технологий используется для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день или ночь.