Google начала тестировать ИИ на «умных» колонках и дисплеях Nest

Экспериментальный голос предлагает более разговорные «живые» ответы и является составляющей обновлённого Google Ассистента на базе собственной модели Google — Gemini. По слухам, новая модель ИИ станет доступна для всех пользователей уже в декабре.

Согласно недавним утечкам в соцсети Reddit, Google Ассистент на колонках Nest будет использовать новый голос при ответе на определённые запросы. Якобы помощник использует новый голос только в разговорной речи и возвращается к старому голосу при ответах на основные вопросы.

Инсайдеры из Android Authority рассказали, что Google Ассистент на умных колонках и дисплеях Nest получит значительное обновление функционала и возможностей за счёт усовершенствованной языковой модели Gemini. Ассистент предложит пользователям более естественное звучание голосов, «разговорный опыт» и более насыщенные по контексту ответы.

Обновлённый Ассистент ещё не получил широкого распространения, пока Google тестирует новый голос среди нескольких десятков пользователей.