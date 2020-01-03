Google отключила камеры Xiaomi от своей системы "умного" дома

По словам представителя Google, компания уже знает о существующей проблеме и прямо сейчас, совместно с китайских техногигантом, занимается ее устранением. Но до тех пор, пока “дыра” в системе безопасности устройств Xiaomi не будет полностью устранена, они так и не получат доступа к системе “умного” дома Google, так как компания опасается за безопасность личных данных собственных пользователей.

Напомним, что еще в октябре 2019 года Nest объявила о программе доступа к своим устройствам. И несмотря на то, что доступ открытый, компании-производители девайсов, желающих получить этот самый доступ, должны пройти жесткий отбор.