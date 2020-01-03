Умный дом
Сегодня 16:51
Google отключила камеры Xiaomi от своей системы "умного" дома
И все из-за ошибки в системе безопасности, которую допустили разработчики китайской компании
Как стало известно, поисковый гигант Google принял решение отключить устройства производства Xiaomi от своих девайсов — Nest Hub и Assistant — в связи с тем, что владелец одной из камер Xiaomi сообщил, что его Nest Hub показывает фотографии неизвестной ему квартиры, по всей видимости, соединившись с чужой камерой.
По словам представителя Google, компания уже знает о существующей проблеме и прямо сейчас, совместно с китайских техногигантом, занимается ее устранением. Но до тех пор, пока “дыра” в системе безопасности устройств Xiaomi не будет полностью устранена, они так и не получат доступа к системе “умного” дома Google, так как компания опасается за безопасность личных данных собственных пользователей.
Напомним, что еще в октябре 2019 года Nest объявила о программе доступа к своим устройствам. И несмотря на то, что доступ открытый, компании-производители девайсов, желающих получить этот самый доступ, должны пройти жесткий отбор.