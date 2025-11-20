Google заподозрили в сборе данных даже со сломанных «умных» термостатов Nest

Когда разработчик работал над проектом, выяснилось, что термостаты Nest по-прежнему отправляют важные данные об использовании в Google. Это вызывает вопросы о целесообразности сбора таких данных, учитывая отказ бренда от поддержки этих устройств. Кочиемба сообщает, что термостаты передают информацию о ручном изменении температуры, присутствии человека, солнечном свете и других параметрах.

Хотя это может быть воспринято как недосмотр, владельцам старых термостатов Nest рекомендуется загрузить программное обеспечение Кочиемба для восстановления функциональности, тем более эти устройства очень даже работоспособны.

При этом обновление может привести к неработоспособности устройства, если выполнить его неправильно, это важный момент. На а Google рекомендует приобрести новый термостат Nest.