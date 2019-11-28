Intel разочаровался в компьютеризации домов и квартир

Основной задачей Connected Home является разработка продуктов для современного подключенного дома: это различные решения, благодаря которым все желающие могут создавать полноценную домашнюю сетевую инфраструктуру с оптимальной производительностью, а также “вшитыми” функциями из области безопасности. Основными же конкурентами американской компании в данном сегменте являются разработки Broadcom и Qualcomm, которых как раз рассматривают в качестве основных кандидатов на покупку целого подразделения Intel.

Напомним, что буквально в июле текущего года Intel уже была замечена за продажей одного из своих подразделений — тогда модемный бизнес компании выкупила Apple, заплатив за это около 1 млрд долларов. В какую сумму оценивается Connected Home и найдется ли на нее покупатель — это нам только предстоит выяснить.