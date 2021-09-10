Исследователи безопасности рассказали, что хакеры могут взломать в современных зданиях

По мнению экспертов, баланса между комфортом от лёгкого и нередко бесконтактного управления домашними вещами и защитой данных нет. Несмотря на развитие технологий, они до сих пор оказываются как на ладони у преступников, задавшихся целью взломать интеллектуальное здание.

Особенность таких краж в том, что преступнику не нужно даже входить в дом физически. Достаточно использования вредоносных программ для получения контроля над управляющей системой.

Единственный способ защиты в подобной ситуации – слаженная корпоративная культура, знание, как взаимосвязаны все системы в интеллектуальном здании, ограничение доступов и сетевая гигиена.