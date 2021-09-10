Исследователи безопасности рассказали, что хакеры могут взломать в современных зданиях

Исследователи безопасности рассказали, что хакеры могут взломать в современных зданияхИ насколько легко это сделать при желании
Оказалось, что с разной степенью сложности, взломать можно «весь» умный дом. По мнению экспертов, поскольку все приборы в таком доме подключены к интернету и могут управляться удалённо, велика опасность хакерской атаки, с помощью которой злоумышленник завладеет доступами к управлению домом, в систему которого интегрированы и бытовые приборы, и пожарная сигнализация, и банковские счета. Последствия такой атаки представить не сложно.
Полный список уязвимых подсистем выглядит следующим образом:
1. Системы камер
2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
3. Системы пожарной безопасности и жизнеобеспечения
4. Лифты и эскалаторы
5. Системы освещения
6. Подключённые к Интернету кофемашины, принтеры
7. Сети Wi-Fi
8. Системы управления и контроля зданием
9. Аудиовизуальные системы: интеллектуальные телевизоры, интеллектуальные доски, оборудование для конференц-залов, например, киоски, с цифровыми дисплеями
10. Парковочные системы
По мнению экспертов, баланса между комфортом от лёгкого и нередко бесконтактного управления домашними вещами и защитой данных нет. Несмотря на развитие технологий, они до сих пор оказываются как на ладони у преступников, задавшихся целью взломать интеллектуальное здание.
Особенность таких краж в том, что преступнику не нужно даже входить в дом физически. Достаточно использования вредоносных программ для получения контроля над управляющей системой.
Единственный способ защиты в подобной ситуации – слаженная корпоративная культура, знание, как взаимосвязаны все системы в интеллектуальном здании, ограничение доступов и сетевая гигиена.