Умный дом
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Исследователи безопасности рассказали, что хакеры могут взломать в современных зданиях

И насколько легко это сделать при желании
Концепция умного дома привлекает своим удобством. Но «за кадром» остаются проблемы уязвимости в силу полной зависимости умного дома от интернета. Эксперты по кибербезопасности проследили цепочку технических связей и вынесли вердикт о том, насколько легко взломать информационные системы в современных интеллектуальных зданиях.
Исследователи безопасности рассказали, что хакеры могут взломать в современных зданиях

Оказалось, что с разной степенью сложности, взломать можно «весь» умный дом. По мнению экспертов, поскольку все приборы в таком доме подключены к интернету и могут управляться удалённо, велика опасность хакерской атаки, с помощью которой злоумышленник завладеет доступами к управлению домом, в систему которого интегрированы и бытовые приборы, и пожарная сигнализация, и банковские счета. Последствия такой атаки представить не сложно.

Полный список уязвимых подсистем выглядит следующим образом:

1. Системы камер

2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

3. Системы пожарной безопасности и жизнеобеспечения

4. Лифты и эскалаторы

5. Системы освещения

6. Подключённые к Интернету кофемашины, принтеры

7. Сети Wi-Fi

8. Системы управления и контроля зданием

9. Аудиовизуальные системы: интеллектуальные телевизоры, интеллектуальные доски, оборудование для конференц-залов, например, киоски, с цифровыми дисплеями

10. Парковочные системы

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По мнению экспертов, баланса между комфортом от лёгкого и нередко бесконтактного управления домашними вещами и защитой данных нет. Несмотря на развитие технологий, они до сих пор оказываются как на ладони у преступников, задавшихся целью взломать интеллектуальное здание.

Особенность таких краж в том, что преступнику не нужно даже входить в дом физически. Достаточно использования вредоносных программ для получения контроля над управляющей системой.

Единственный способ защиты в подобной ситуации – слаженная корпоративная культура, знание, как взаимосвязаны все системы в интеллектуальном здании, ограничение доступов и сетевая гигиена.