Как заставить школьника сделать заданное на лето домашнее задание

Для того, чтобы мотивировать подростка выполнить заданные на лето уроки, родителям необходимо рассматривать его как равного партнера, заявила психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.

По ее словам, важно с уважением относиться к праву подростка отдыхать летом и проводить каникулы так, как ему хочется. Специалист посоветовала обсудить со школьником, как выстроить его учебный график в августе, сколько времени в день он готов на него тратить.

Также, по мнению психолога, важно поощрить ребенка за приложенные усилия и обозначить, что он получит за результат своего труда. Вознаграждением может быть поездка у другу, освобождение от части домашних обязанностей и так далее. При этом важно узнать, будет ли воспринимать подросток такие жесты как награду.

Таким образом, школьник будет понимать, что у него есть выбор, а значит он сам ответственен за свои решения, пояснила Гришина.