Lenovo разработала 7-дюймовый "умный" дисплей

Устройство работает на базе процессора MediaTek 8167S, чего для подобного типа девайсов должно хватить с головой. Дисплей оснащен двумя громкоговорителями, общая мощность которых составляет 10 Вт. В Lenovo Smart Display 7″, так называется новое устройство, есть поддержка Bluetooth 5.0, а в качестве альтернативного способа взаимодействия можно использовать умного голосового помощника от Google.