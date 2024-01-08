Mui представит второе поколение деревянной панели для умного дома

Новая Mui Board сохраняет изысканный дизайн предыдущей модели — это деревянная сенсорная поверхность, которая внешне сливается с интерьером, пока не активируется. При касании минималистичная панель преображается, предлагая управление разнообразными устройствами умного дома — от регулировки освещения до управления техникой.

Главной особенностью новой версии Mui Board стала совместимость с технологией Matter. Это позволит устройству легче взаимодействовать с другими смарт-устройствами и значительно расширит его функциональные возможности.

Хотя поставки запланированы на конец года, уже 8 января стартует кампания на Kickstarter, где покупатели смогут приобрести Mui Board за 499 долларов.