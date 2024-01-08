Mui представит второе поколение деревянной панели для умного дома

Mui представит второе поколение деревянной панели для умного домаНа выставке CES 2024
Компания Mui, известная своими продуктами для умного дома, на выставке CES 2024 представит второе поколение деревянной панели для умного дома Mui Board, которое должно поступить в продажу к концу текущего года.
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Новая Mui Board сохраняет изысканный дизайн предыдущей модели — это деревянная сенсорная поверхность, которая внешне сливается с интерьером, пока не активируется. При касании минималистичная панель преображается, предлагая управление разнообразными устройствами умного дома — от регулировки освещения до управления техникой.
Главной особенностью новой версии Mui Board стала совместимость с технологией Matter. Это позволит устройству легче взаимодействовать с другими смарт-устройствами и значительно расширит его функциональные возможности.
Хотя поставки запланированы на конец года, уже 8 января стартует кампания на Kickstarter, где покупатели смогут приобрести Mui Board за 499 долларов.