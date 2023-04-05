Насколько чаще россияне начали покупать «умные» колонки

В период за январь-март 2023 года было продано порядка 900 тысяч устройств — в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. При этом, по мнению некоторых продавцов, рынок «умных» колонок в 2023 году может вырасти на 40%.

По информации, лидером продаж остаются колонки от Яндекса — 81% рынка, в топ-3 также входят VK и Sber. В среднем цены на «умные» колонки в России за год не изменились — 8,2 тысячи рублей. Чаще всего россияне покупают модели стоимостью до 7 тысяч рублей.