Названы ТОП-3 производителя умных устройств на российском рынке

Главной причиной установки умных устройств является желание сделать жилье более комфортным (33%), за которым следует стремление увеличить его безопасность (17%). Еще 11% участников опроса заинтересованы в новых технологиях и модных тенденциях.

Среди самых популярных умных устройств лидируют продукты Яндекса (50%), Xiaomi (22%) и Polaris (11%). Что касается систем умного дома, большинство предпочитает Яндекс с Алисой (41%), за ними следует MiHome от Xiaomi (25%).

Большая часть опрошенных (80%) выбирает экосистему Яндекса из-за простоты подключения и возможности интеграции большого количества устройств. Устройства Xiaomi также ценятся за легкость в использовании (78%).

Среди самых востребованных смарт-гаджетов - колонки (30%), системы домашнего видеонаблюдения (19%) и умные лампочки (14%). Отмечается, что 63% владельцев умных устройств считают, что они значительно облегчают им жизнь.

Интересный факт: 40,1% опрошенных готовы доплатить за покупку квартиры с умными устройствами. Из них 22% готовы увеличить бюджет до 50 тысяч рублей, а 15% – более 100 тысяч рублей.