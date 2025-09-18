Обновление для умных холодильников Samsung за $5000 добавило… рекламу на экраны

По информации с Reddit, апдейт активирует показ объявлений на Cover Screen в темах Weather, Color и Daily Board. Избавиться от рекламы можно лишь выбрав темы Art или Gallery, где баннеры не отображаются.

Проблема в том, что покупатели таких премиум-устройств (цены достигают $5000–5600) изначально не были предупреждены о подобной «фиче». Фактически люди приобрели бытовую технику топ-уровня, а спустя время получили встроенный билборд на кухне.

Пока Samsung официально не уточнила, какие именно модели холодильников попали под обновление. Но пользователи уже выражают недовольство — мол, за такие деньги реклама выглядит как издевательство.