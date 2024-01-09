Обновленный робот Ballie от Samsung заменит проектор

На презентации, где Ballie был в желтом цвете, компания продемонстрировала его возможности проекции: от видео для домашних питомцев до трансляции видеозвонков и видео для тренировок. По словам Samsung, это первый в мире проектор, автоматически настраивающий изображение в зависимости от расстояния, освещения и даже позы пользователя.

Ballie также может исполнять функции умного помощника по дому, управляя освещением, бытовой техникой, включая стиральные машины, и уделяя внимание домашним животным.