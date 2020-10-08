Опубликованы "живые" фото устройств на базе "замены Android" от Huawei

Благодаря программным изменениям, внесенным во вторую версию собственной операционной системы Huawei, Harmony OS 2.0 получила поддержку куда более широкого списка гаджетов, в том числе и бытовой техники. По словам интернет-инсайдера, который смог протестировать подобные девайсы, “умная” бытовая техника на базе ОС от Huawei отлично управляется не только со смартфона, но и со смарт-часов или фитнес-браслетов.