Умный дом
Сегодня 13:29
Опубликованы "живые" фото устройств на базе "замены Android" от Huawei
Осталось дождаться “засвета” смартфонов под управлением этой же системы
В сети появились “живые” фото устройств, которые работают под управлением собственной “замены Android” от Huawei — Harmony OS 2.0. Для скорейшего расширения ассортимента, компания даже заключила партнерство с ведущими китайскими производителями бытовой техники.
Благодаря программным изменениям, внесенным во вторую версию собственной операционной системы Huawei, Harmony OS 2.0 получила поддержку куда более широкого списка гаджетов, в том числе и бытовой техники. По словам интернет-инсайдера, который смог протестировать подобные девайсы, “умная” бытовая техника на базе ОС от Huawei отлично управляется не только со смартфона, но и со смарт-часов или фитнес-браслетов.
Напомним, что сама китайская компания заявила о возможности работы их системы на “умных” девайсах с оперативной памятью от 128 КБ до 128 МБ. При этом по ожиданиям самой Huawei, только своими силами компания намерена производить до 100 млн устройств и оборудования под управлением Harmony OS.