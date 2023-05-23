Пермские учёные придумали, как улучшить «умные» дома

«Умные» дома и автомобили без водителя уже не фантастика, а реальность нашей жизни. Автоматические системы управления находят своё применение во многих сферах, облегчая нашу повседневность и повышая эффективность различных процессов. Однако с развитием технологий возникают новые требования к таким системам. Учёные из Пермского Политеха сумели справиться с этой задачей, разработав устройство, которое улучшает процесс измерения и повышает надёжность автоматических систем управления.

На конференции «2023 ElConRus» в Санкт-Петербурге были представлены результаты исследования, проведённого учёными Пермского Политеха. Они представили новое устройство, которое обещает улучшить работу автоматических систем управления. Такие системы применяются в самых разных областях нашей жизни, от домашней бытовой техники до автомобилей. Они позволяют нам сэкономить время и усилия, делая нашу жизнь комфортнее. Однако с ростом сложности таких систем становится необходимым получать больше информации о состоянии устройств. Именно эту проблему решили учёные из Пермского Политеха.

Современные автоматические системы управления используют различные микроконтроллеры для принятия решений о воздействии на объекты управления. Однако сбор информации об их работе осуществляется за счёт использования аналоговых датчиков, что требует использования аналого-цифровых преобразователей. С увеличением числа приборов возникает необходимость в большем количестве преобразователей, а также в повышении надёжности и доверия к получаемой информации. Для решения этих проблем учёные из Пермского Политеха разработали новое устройство. Оно объединяет аналого-цифровой преобразователь с нейросетью и локальным блоком управления, обеспечивая эффективную работу системы управления.

Учёные из Пермского Политеха создали модель самодиагностики, которая позволяет выявлять изменения характеристик резисторов и проводить проверку в нужный момент времени. Анализ данных, полученных с помощью модели, помогает определить место и тип отказа. В результате применения новой разработки учёных Пермского Политеха автоматические системы управления станут более надёжными и эффективными, что положительно скажется на повседневной жизни людей.