Philips готовит пояс от храпа

На предварительной пресс-конференции в Андалусии к осенней выставке IFA 2019, компания Philips показала интересную новинку. Речь идёт о домашнем поясе от храпа.

Раньше компания уже выпускала решения для борьбы с апноэ (так на языке медицины называется храп), но это было исключительно профессиональное оборудование. Его мог назначить лишь врач, а теперь появится устройство для домашнего использования.

Новый пояс Philips контролирует положение спящего и не дает ему перевернуться на спину. Это положение, наиболее способствующее храпу. Легкая вибрация заставляет поменять положение, не нарушая сна, и человек перестает храпеть. Пояс Philips настойчив: он будет вибрировать, пока спящий не повернется. Умные технологии позволяют гаджету регулировать продолжительность вибрации самостоятельно.