Появился первый холодильник на базе HarmonyOS от Huawei

Дополнительным плюсом «умного» холодильника от Midea является специальное пространство с нулевой температурой. Создано оно для того, чтобы пользователи могли размораживать в нём мясные продукты перед приготовлением.

Цена девайса — 1100 долларов (около 80 тыс рублей). Его общий объём — 603 литра, из которых 382 это различные холодильные отсеки, а 194 литра — морозильная камера.