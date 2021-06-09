Появился первый холодильник на базе HarmonyOS от Huawei

Умный дом
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Появился первый холодильник на базе HarmonyOS от HuaweiИ его функции явно вызовут приятное удивление
Совсем недавно Huawei провела презентацию своей новой системы — HarmonyOS. Сейчас же стало известно о том, что компания Midea представила первый в мире холодильник на базе этой операционной системы.
Устройство, например, способно уведомлять пользователей о свежести продуктов, которые находятся внутри него. Также холодильник сможет предложить большое количество полезных рецептов. Более того — владельцы девайса смогут выбрать блюда на основе оставшихся ингредиентов, сообщает Gizmochina.
Дополнительным плюсом «умного» холодильника от Midea является специальное пространство с нулевой температурой. Создано оно для того, чтобы пользователи могли размораживать в нём мясные продукты перед приготовлением.
Цена девайса — 1100 долларов (около 80 тыс рублей). Его общий объём — 603 литра, из которых 382 это различные холодильные отсеки, а 194 литра — морозильная камера.