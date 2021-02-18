Раскрыта опасность «умного» дома

Так, вполне реальным является присоединение ваших же смарт-устройств к «армии взбесившихся машин». Как пишет Российская Газета, речь идёт не о фантастическом восстании на манер фильмов про Терминатора, а о более прозаичных DDoS-атаках.

Ещё одной причиной для опасения является возможность начала работы вашего гаджета на «неизвестного дядю». Злоумышленники могут получить доступ к вашим устройствам, после чего начать майнить криптовалюту с их помощью или обогащаться каким-то иным способом.

Не менее тревожным является и то, что «умный дом» может стать той точкой, через которую хакеры украдут ваши персональные и платёжные данные. И всё из-за того, что ПО устройств может иметь скрытые уязвимости.

Также не стоит забывать, что сами производителю могут оставить бэкдор в прошивке гаджета. С его помощью им не составит труда следить за вами. Не говоря уже о том, что практически официально признан тот факт, что компании, выпускающие «умные» колонки время от времени «прослушивают», что творится вокруг их девайсов.