Роботы-пылесосы от Dreame подключили к умному дому Sber

Опубликовано 30 октября 2025, 18:371 мин.
Роботы-пылесосы от Dreame подключили к умному дому SberТеперь устройство запускается по фразе «Салют, начни уборку!»
Компания SberDevices объявила о полной интеграции роботов-пылесосов Dreame в экосистему «Умного дома Sber». Теперь управлять уборкой можно с помощью голоса, смартфона или телевизора.
© Dreame
Подключенные пылесосы Dreame можно активировать через интеллектуальные устройства Sber — колонки, мультимедийные центры и телевизоры. Пользователи смогут запускать и останавливать уборку, отправлять робот на зарядку и управлять другими функциями, доступными для конкретной модели. Для этого достаточно произнести фразу «Салют, начни уборку!» или настроить собственные команды.
Пылесосы также можно включать в сценарии автоматизации наряду с другими устройствами системы. Например, при активации сценария «Никого нет дома» робот начнет уборку, а освещение и кондиционер выключатся. Такая интеграция делает управление техникой более удобным и помогает автоматизировать повседневные процессы.