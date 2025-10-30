Роботы-пылесосы от Dreame подключили к умному дому Sber

Подключенные пылесосы Dreame можно активировать через интеллектуальные устройства Sber — колонки, мультимедийные центры и телевизоры. Пользователи смогут запускать и останавливать уборку, отправлять робот на зарядку и управлять другими функциями, доступными для конкретной модели. Для этого достаточно произнести фразу «Салют, начни уборку!» или настроить собственные команды.

Пылесосы также можно включать в сценарии автоматизации наряду с другими устройствами системы. Например, при активации сценария «Никого нет дома» робот начнет уборку, а освещение и кондиционер выключатся. Такая интеграция делает управление техникой более удобным и помогает автоматизировать повседневные процессы.