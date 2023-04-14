Россияне почти перестали покупать Bluetooth-колонки

В первом квартале 2022 года смарт-колонки без голосового ассистента занимали 40% рынка, за аналогичный период 2023 — на 26% меньше. В «МегаФоне» объяснили, что это связано как с появлением доступных по цене моделей, так и с тем, что россияне всё чаще приобретают по крайней мере минимальные наборы устройств из категории «умный дом». А центром управления такой системы зачастую являются колонки с голосовым управлением.

В отношении цены в «МегаФоне» рассказали, что в их розничной сети более 50% продаж «умных» колонок приходится на пять моделей стоимостью менее 4 тысяч рублей.