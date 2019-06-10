Samsung запустила производство умных стиральных машин в России

Модели серий WW6600R c загрузкой 7 кг и технологией AddWash и WW6100R с загрузкой 8 кг производятся на заводе Samsung в Калужской области.

Новинки доступны в двух цветах: классическом белом и новом, темном стальном. Они будут продаваться в российском интернет-магазине Samsung Electronics и в магазинах партнеров, а также экспортироваться в Латвию, Казахстан, Словакию, Италию, Польшу и Румынию. Рекомендованная розничная цена – от 35 990 до 44 990 рублей, в зависимости от модели.