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Samsung запустила сервис для помощи в готовке на базе искусственного интеллекта
Южнокорейский гигант ведёт нас в светлое будущее семимильными шагами
Samsung Electronics запустила новый сервис SmartThings — SmartThings Cooking. Новинка представляет из себя цифрового помощника для готовки для смартфонов компании, который базируется на искусственном интеллекте.
В официальном блоге компании Samsung заявляется, что с помощью нового сервиса готовка превратится в «увлекательное кулинарное приключение». При этом в основу SmartThings Cooking легла интеллектуальная кулинарная платформа Whisk, которая была ранее приобретена подразделением Samsung Next.
Используя алгоритмы Food AI, кулинарный сервис будет предлагать меню на всю неделю, а также составлять список необходимых продуктов. Более того, SmartThings Cooking сможет подключаться к продуктовым магазинам, в результате чего пользователь сможет заказывать необходимые продукты прямо с экрана холодильника Family Hub или смартфона.