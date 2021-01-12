Samsung запустила сервис для помощи в готовке на базе искусственного интеллекта

Используя алгоритмы Food AI, кулинарный сервис будет предлагать меню на всю неделю, а также составлять список необходимых продуктов. Более того, SmartThings Cooking сможет подключаться к продуктовым магазинам, в результате чего пользователь сможет заказывать необходимые продукты прямо с экрана холодильника Family Hub или смартфона.