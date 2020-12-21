Сбер начал продажи собственного «умного» дисплея

Всего пару лет назад Google «изобрела» новый тип девайс — «умные» дисплеи. А уже сейчас каждый уважающий себя техногигант пытается выпустить нечто подобное. Не остался в стороне и Сбер, представивший в конце сентября свою вариацию на тему — SberPortal. И вот, спустя чуть более двух месяцев, девайс поступил в открытую продажу.