ferra.ru
Умный дом
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Сбер начал продажи собственного «умного» дисплея

Причём с подпиской «СберПрайм» устройство обойдётся дешевле
Всего пару лет назад Google «изобрела» новый тип девайс — «умные» дисплеи. А уже сейчас каждый уважающий себя техногигант пытается выпустить нечто подобное. Не остался в стороне и Сбер, представивший в конце сентября свою вариацию на тему — SberPortal. И вот, спустя чуть более двух месяцев, девайс поступил в открытую продажу.

На данный момент SberPortal можно заказать по цене 29 990 рублей или за 28 990 рублей при онлайн-заказе с оформленной годовой подпиской «СберПрайм». На сайте компании обещают, что смарт-дисплей будет доставлен до покупателя в течение шести недель.

При этом если пользователю хочется стать обладателем новинки в кратчайшие сроки, то SberPortal можно купить прямо сейчас в фирменных магазинах SberShop на Кутузовском проспекте, 32 и улице Вавилова, 19 в Москве.

Компания обещает предоставит в качестве подарка к «умному» дисплею трёхмесячную подписку на Okko «Оптимум» и «СберЗвук», а также пакет ТВ-каналов.

Напомним, что SberPortal получил 10-дюймовый FullHD-дисплей, поддержку голосовых ассистентов семейства «Салют», управление жестами и прикосновениями. Также девайс оснащён широкоугольной камерой со встроенным искусственным интеллектом и поддержкой распознавания лица.