Сбер начал продажи собственного «умного» дисплея
На данный момент SberPortal можно заказать по цене 29 990 рублей или за 28 990 рублей при онлайн-заказе с оформленной годовой подпиской «СберПрайм». На сайте компании обещают, что смарт-дисплей будет доставлен до покупателя в течение шести недель.
При этом если пользователю хочется стать обладателем новинки в кратчайшие сроки, то SberPortal можно купить прямо сейчас в фирменных магазинах SberShop на Кутузовском проспекте, 32 и улице Вавилова, 19 в Москве.
Компания обещает предоставит в качестве подарка к «умному» дисплею трёхмесячную подписку на Okko «Оптимум» и «СберЗвук», а также пакет ТВ-каналов.
Напомним, что SberPortal получил 10-дюймовый FullHD-дисплей, поддержку голосовых ассистентов семейства «Салют», управление жестами и прикосновениями. Также девайс оснащён широкоугольной камерой со встроенным искусственным интеллектом и поддержкой распознавания лица.