Слух: Apple не выпустит домашнее устройство с «умным» дисплеем в марте 2025 года

Гурман отметил, что поставки устройства могут начаться не раньше апреля, хотя ранее ожидалось, что оно появится на рынке уже в марте 2025 года. Инсайдер считает, что на это влияет тот момент, что многие функции устройства должны быть связаны с будущими обновлениями, чего сложно достичь технически, и это может привести к задержке.

Гурман также указывает, что это будет первый значительный продукт Apple в сфере умного дома, который «представит хаб для управления устройствами»: HomePod должен стать эдаким пультом для объединения всех домашних «умных» устройств.

«Хотя апрельский запуск кажется возможным, инсайдер также указывает на то, что нет гарантий, и ожидание может затянуться ещё дольше. Эти сведения о запуске связаны с ожидаемым выпуском обновления iOS 18.4 в апреле», — отмечает портал Android Headlines, обративший внимание на слова Гурмана.