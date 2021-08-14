Суд может запретить Google продавать умные устройства из-за нарушения патентов

Пока это предварительное решение, но уже сформирована судебная перспектива и, по словам юриста Sonos Эдди Лазаруса, «судья по административным делам пришёл к выводу, что все пять заявленных патентов Sonos действительны, и что Google нарушает все пять патентов». Также юрист отметил, что «это решение вновь подтверждает силу и широту нашего продуктового портфеля, отмечая многообещающую веху в нашем долгосрочном стремлении защитить свои инновации от незаконного присвоения монополиями Big Tech».

Если в дальнейшем разработчик докажет свою правоту, комиссия по международной торговле США может запретить Google торговать этими «умными» колонками и, возможно, другими устройствами из линейки Nest.