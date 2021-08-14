Суд может запретить Google продавать умные устройства из-за нарушения патентов

Умный дом
Сегодня в 16:46
Суд может запретить Google продавать умные устройства из-за нарушения патентовВсё станет понятно после основного заседания суда
Как сообщает издание TechCrunch, Google признана виновной в нарушении патентов компании Sonos, разработчика устройств для «умного» дома. Речь идёт об «умных» колонках в линейке устройств Google Nest, в которых, по мнению суда, незаконно использовались разработки Sonos.
Пока это предварительное решение, но уже сформирована судебная перспектива и, по словам юриста Sonos Эдди Лазаруса, «судья по административным делам пришёл к выводу, что все пять заявленных патентов Sonos действительны, и что Google нарушает все пять патентов». Также юрист отметил, что «это решение вновь подтверждает силу и широту нашего продуктового портфеля, отмечая многообещающую веху в нашем долгосрочном стремлении защитить свои инновации от незаконного присвоения монополиями Big Tech».
Если в дальнейшем разработчик докажет свою правоту, комиссия по международной торговле США может запретить Google торговать этими «умными» колонками и, возможно, другими устройствами из линейки Nest.