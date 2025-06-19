«Умная» лампа предупредит, если пользователь отвлёкся от работы на телефон

Это «умная» DIY AI лампа помогает сосредоточиться, определяя, когда пользователь начинает прокручивать страницу в телефоне вместо работы или другой полезной деятельности. Лампа тут же меняет освещение на красное, напоминая этим о необходимости вернуться к работе.

Энтузиаст написал, что для сборки лампы нужна плата Seeed Studio XIAO ESP32C3, а также придётся обучить встроенный ИИ распознаванию телефона. По словам Makestreme, предлагаемая им «умная» лампа может быть полезным помощником для тех, кто хочет повысить свою продуктивность и ответственность.

Изобретатель рассказал, что идея создания лампы появилась в результате разговора с коллегой о том, как дети используют телефоны и соцсети во время учёбы, и попросту прокручивают ленту вместо чтения книг и выполнения заданий.