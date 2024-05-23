Умные холодильники Samsung предупредили об отключении TV Plus, что было обманом

Опубликовано 23 мая 2024, 22:04
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Умные холодильники Samsung предупредили об отключении TV Plus, что было обманомСбой в работе холодильника
Журналист Дженнифер Паттисон Туохи проснулась от того, что на ее холодильнике Samsung Family Hub появилось уведомление о том, что Samsung TV Plus, бесплатный сервис, больше не будет доступен после обновления программного обеспечения. Не одна она столкнулась с таким сообщением.
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Уведомление вызвало панику на пользовательских форумах Samsung, пользователи опасались отключения сервиса. К счастью, это была ложная тревога. Samsung подтвердила The Verge, что это была ошибка, и TV Plus останется доступным.
Этот инцидент подчеркивает потенциальные подводные камни «умной» техники. Хотя такие функции, как TV Plus, могут быть добавлены с помощью обновлений, программные сбои могут также удалить их, оставив пользователей с ограниченными функциональными возможностями, отмечают эксперты.