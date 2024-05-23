Умные холодильники Samsung предупредили об отключении TV Plus, что было обманом

Уведомление вызвало панику на пользовательских форумах Samsung, пользователи опасались отключения сервиса. К счастью, это была ложная тревога. Samsung подтвердила The Verge, что это была ошибка, и TV Plus останется доступным.

Этот инцидент подчеркивает потенциальные подводные камни «умной» техники. Хотя такие функции, как TV Plus, могут быть добавлены с помощью обновлений, программные сбои могут также удалить их, оставив пользователей с ограниченными функциональными возможностями, отмечают эксперты.